Uwaga kierowcy. Nocne utrudnienia na autostradzie A-4 Katowice-Kraków. Konkretnie chodzi o punkt poboru opłat w Mysłowicach. Trzeba się tam liczyć m.in. z krótkim, ale całkowitym wstrzymaniem przejazdu przez bramki w kierunku Krakowa.

Punkt poboru opłat na autostradzie A4 w Mysłowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Powód utrudnień to montaż stalowej konstrukcji nad pasami prowadzącymi w kierunku Krakowa. Dlatego w Mysłowicach należy liczyć się z utrudnieniami.

Ograniczenia w ruchu będą zarówno na pasach dojazdowych do bramek, jak i już w samym punkcie poboru opłat.

Zamkniętych zostanie wówczas aż osiem pasów ruchu, a kierowcy jadący do Krakowa będą mieli tam do dyspozycji tylko dwa.

Na jezdni do Katowic natomiast dwa wewnętrzne pasy będą zablokowane. Około 02:40 rozpocznie się montaż konstrukcji. Ma to trwać około 30 minut, ale wówczas przejazd przez bramki do Krakowa będzie całkowicie zablokowany.

Między godziną 04:00 a 05:00 w niedzielę w Mysłowicach ma zostać przywróny normalny ruch.