Organizatorzy akcji podkreślają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego uczestnika ruchu. Europejski Tydzień Mobilności to okazja, by przypomnieć sobie o zasadach bezpiecznego poruszania się i zadbać o życie swoje oraz innych.

W czwartek na drogach pojawi się więcej patroli, a kierowcy powinni być przygotowani na wzmożone kontrole.

W Polsce w 2024 roku w wypadkach drogowych zginęło 1896 osób.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.