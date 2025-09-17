Od 16 do 22 września 2025 roku w całej Europie obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności. Wydarzenie to znane jest także jako ROADPOL Safety Days. Kulminacyjnym punktem jest ogólnopolska akcja "PRĘDKOŚĆ", zaplanowana na czwartek, 18 września. Tego dnia policjanci w całej Polsce będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości.

Tego dnia policjanci w całej Polsce będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości. Celem tych działań jest dyscyplinowanie kierowców, którzy lekceważą przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości jazdy. 

Głowna przyczyna wypadków

Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, często kończących się tragicznie. "Prędkość jest przyczyną największej liczby  wypadków drogowych, których skutkiem jest śmierć lub ciężkie obrażenia ciała" - alarmują funkcjonariusze. 

Organizatorzy akcji podkreślają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego uczestnika ruchu. Europejski Tydzień Mobilności to okazja, by przypomnieć sobie o zasadach bezpiecznego poruszania się i zadbać o życie swoje oraz innych. 

W czwartek na drogach pojawi się więcej patroli, a kierowcy powinni być przygotowani na wzmożone kontrole. 

W Polsce w 2024 roku w wypadkach drogowych zginęło 1896 osób.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.