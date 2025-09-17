Od 16 do 22 września 2025 roku w całej Europie obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności. Wydarzenie to znane jest także jako ROADPOL Safety Days. Kulminacyjnym punktem jest ogólnopolska akcja "PRĘDKOŚĆ", zaplanowana na czwartek, 18 września. Tego dnia policjanci w całej Polsce będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości.
Tego dnia policjanci w całej Polsce będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości. Celem tych działań jest dyscyplinowanie kierowców, którzy lekceważą przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości jazdy.
Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, często kończących się tragicznie. "Prędkość jest przyczyną największej liczby wypadków drogowych, których skutkiem jest śmierć lub ciężkie obrażenia ciała" - alarmują funkcjonariusze.