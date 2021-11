Prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o wprowadzającą nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Będzie on obchodzony 27 grudnia i nie będzie dniem wolnym od pracy.

Prezydent RP Andrzej Duda (4P) oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (3P) podczas uroczystości złożenia wieńców na grobie gen. Stanisława Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Sejm przyjął ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1 października. 28 października Senat poparł ją jednogłośnie.



We wtorek w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej złożył on wieniec na grobie gen. Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że ustawa została przyjęta przez parlament "w wielkim poczuciu jedności, bez zbędnych dyskusji politycznych". Z całego serca dziękuję, że i posłowie, i senatorowie sprawnie przeprowadzili ten proces legislacyjny - dodał.

Zapowiedział, że ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw w najbliższym czasie, tak, by już w tym roku 27 grudnia był Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - świętem narodowym, ale nie dniem wolnym od pracy, bo - jak wskazał Duda - o to Wielkopolska nie wnosiła.

Cieszę się ogromnie, że święto to od tego roku wpisze się na trwałe do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej - oświadczył Duda. To jest pewien akt swoistej, dziejowej - może to bardzo wielkie słowo - ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu - ocenił.

11 listopada jest dniem, który uważamy za dzień odzyskania niepodległości, ale tak naprawdę prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach wówczas, kiedy to miasto, Poznań, kiedy pobliskie Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie Powstanie Wielkopolskie ma tak ogromne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości - tłumaczył prezydent.

"W hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej" - głosi preambuła ustawy, której kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym.