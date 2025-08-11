Ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta - zapowiedział dziś rzecznik głowy państwa. Karol Nawrocki ma za to niebawem przedstawić swój projekt przepisów w sprawie zamrożenia cen prądu.

Ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta / Shutterstock

Według otoczenia prezydenta Nawrockiego tzw. ustawa wiatrakowa jest po pierwsze źle skonstruowana, a po drugie - włączenie do niej zapisów mówiących o zamrożeniu cen prądu do końca roku stawiałoby prezydenta w niezręcznej sytuacji, bo sprawa obniżenia cen energii o ponad 30 proc. była jego obietnicą wyborczą. Taką opinię wydał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki był jednak przy tym przeciwny liberalizacji przepisów w sprawie wiatraków. Ustawa, której nie zamierza podpisywać prezydent, miała ułatwić stawianie takich instalacji na lądzie, m.in. zmniejszając ich minimalną odległość od zabudowań z 700 do 500 metrów. W sprawie ustawy wiatrakowej można się więc spodziewać weta.

Natomiast niebawem mamy poznać prezydencki projekt przepisów w sprawie zamrożenia cen prądu. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, retorycznie pytając prezydenta, czy naprawdę zawetuje tańszy prąd dla Polaków.