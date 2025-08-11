Ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta - zapowiedział dziś rzecznik głowy państwa. Karol Nawrocki ma za to niebawem przedstawić swój projekt przepisów w sprawie zamrożenia cen prądu.

Według otoczenia prezydenta Nawrockiego tzw. ustawa wiatrakowa jest po pierwsze źle skonstruowana, a po drugie - włączenie do niej zapisów mówiących o zamrożeniu cen prądu do końca roku stawiałoby prezydenta w niezręcznej sytuacji, bo sprawa obniżenia cen energii o ponad 30 proc. była jego obietnicą wyborczą. Taką opinię wydał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki był jednak przy tym przeciwny liberalizacji przepisów w sprawie wiatraków. Ustawa, której nie zamierza podpisywać prezydent, miała ułatwić stawianie takich instalacji na lądzie, m.in. zmniejszając ich minimalną odległość od zabudowań z 700 do 500 metrów. W sprawie ustawy wiatrakowej można się więc spodziewać weta. 

Natomiast niebawem mamy poznać prezydencki projekt przepisów w sprawie zamrożenia cen prądu. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, retorycznie pytając prezydenta, czy naprawdę zawetuje tańszy prąd dla Polaków. 

Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy, jak zareaguje na to polski rząd - zapewnił w rozmowie z PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

W poprzednim tygodniu minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jego zdaniem to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.

Czego dotyczy ustawa wiatrakowa?

Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H. To tzw. zasada antywiatrakowa, odnosząca się do konieczności budowy elektrowni wiatrowych w odległości od zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości turbiny.

Nowa ustawa wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września. 