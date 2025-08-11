We wrześniu zaczną obowiązywać nowe stawki za badania techniczne samochodów osobowych. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał, że opłata wzrośnie o 51 złotych.

Badanie będzie kosztowało 149 złotych / Shutterstock

Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli wzrosło do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.

Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.

Artykuł w trakcie aktualizacji.