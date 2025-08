Sejm we wtorek poparł większość poprawek Senatu do noweli tzw. ustawy wiatrakowej. Oprócz przepisów liberalizujących zasady inwestycji w wiatraki na lądzie nowelizacja mrozi ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Teraz o losie ustawy zdecyduje prezydent.

/ Shutterstock Sejm przegłosował we wtorek poprawki Senatu do tzw. ustawy wiatrakowej, która m.in. mrozi ceny prądu do końca 2025 roku. Chodzi konkretnie o "nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw". Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Nowe przepisy znoszą wprowadzoną w 2016 roku zasadę 10H i wprowadzają 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Teraz o losie ustawy zdecyduje prezydent. Zobacz również: "Przyjmuję warunki wojny". Spór o poświadczenie bezpieczeństwa dla Cenckiewicza

