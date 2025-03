Rząd szykuje zmianę zasad wypłaty odszkodowań osobom, które będą wywłaszczone w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o największe lotnisko w Polsce, które ma powstać w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz dowiedział się, że w tej sprawie przygotowywane są nowe przepisy.

Lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Planowane zmiany zakładają, że właściciele działek, którzy będą wywłaszczeni, szybciej mają dostać większość pieniędzy w ramach odszkodowania.

To byłoby mniej więcej 80-proc. odszkodowanie już w momencie, gdy dana nieruchomość jest przekazywana inwestorowi. Ta zaliczka dawałaby możliwość urządzenia się w momencie, gdy trwa jeszcze procedura sporna - opisał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Jednocześnie spółka CPK przygotowuje nieruchomości zamienne w okolicy Baranowa. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, wywłaszczonych może zostać co najmniej kilkunastu właścicieli działek. To są osoby, które jak dotąd nie chciały sprzedać tych gruntów dobrowolnie.

Do Programu Dobrowolnych Nabyć gruntów, na których ma powstać lotnisko, zgłosili się jak dotąd właściciele prawie połowy gruntów, na których ma powstać lotnisko. To oznacza, że wywłaszczenia mogą objąć ponad tysiąc hektarów. Są to przede wszystkim tereny rolnicze i kilkanaście zabudowanych działek, na których stoją teraz domy.

Kiedy mogą ruszyć wywłaszczenia?

Wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, ruszą najwcześniej jesienią. Wtedy rozpatrzone mają zostać odwołania od decyzji lokalizacyjnej Centralnego Portu. Ta decyzja została wydana w styczniu. Stanie się ostateczna, gdy Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpatrzy wszystkie odwołania.

Z kolei na początek przyszłego roku planowany jest start budowy lotniska w Baranowie.

Według planów, lotnisko w Baranowie ma zacząć działać w drugiej połowie 2032 roku.

Wtedy funkcjonować ma też Kolej Dużych Prędkości. Szybkimi pociągami będzie można dojechać z Łodzi do Warszawy w ciągu czterdziestu minut.