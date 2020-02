Mieszkańcy warszawskiej Woli mogą już korzystać z urzędomatu, czyli nowoczesnego urządzenia do składania dokumentów. Znajduje się on w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Maszyna podaje kopertę ze specjalnym kodem kreskowym. Do koperty trzeba następnie włożyć dokumenty związane ze sprawą, którą chcemy załatwić.

