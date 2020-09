Tragicznie mogła zakończyć się samotna wyprawa na grzyby 87-letniej mieszkanki gminy Prostki koło Ełku w woj. warmińsko-mazurskim. Kobieta utknęła w bagnie i nie mogła się sama z niego wydostać. Policjanci i strażacy znaleźli ją w ostatniej chwili.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wczoraj ok. godz. 17:30 rodzina poinformowała policję o zaginięciu starszej kobiety. 87-latka wyszła ok. godz. 13 do pobliskiego lasu w miejscowości Wiśniowo Ełckie w gminie Prostki, by nazbierać grzybów.

W poszukiwania kobiety zaangażowano ponad 60 policjantów i 9 strażaków. Do akcji włączyli się także mieszkańcy wsi. Sprowadzono psy, ale nie podjęły tropu.



Ok. godz. 20 kobieta została znaleziona przez policjantów na terenie podmokłym, w linii prostej 2,5 km od miejsca zamieszkania. Leżała w bagnie. Nie mogła się sama wydostać. Nad powierzchnią wody miała tylko głowę i klatkę piersiową. Była mokra i przemarznięta, ale przytomna. Można powiedzieć, że została uratowana w ostatniej chwili - mówi rzeczniczka ełckiej policji Agata Kulikowska de Nałęcz.

Policjanci przenieśli 87-latkę w suche miejsce, wezwano też karetkę, która zabrała kobietę do szpitala.