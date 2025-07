Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało trzecią wersję projektu rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowa wersja przepisów zakłada m.in. zakaz wykonywania pracy w czasie, gdy maksymalne temperatury zostaną przekroczone – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Ministerstwo chce określić temperaturę, przy której będzie obowiązywał zakaz pracy / Shutterstock

Maksymalna temperatura w biurach i na zewnątrz

"Tropikalne upały stały się już rzeczywistością polskiego lata. Przekonamy się o tym już w nadchodzących dniach, kiedy w wielu regionach kraju temperatura dojdzie do 36-37 st. C. Taki upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Idą jednak zmiany, których celem jest uregulowanie maksymalnej temperatury zarówno w pomieszczeniu pracy, jak i przy robotach wykonywanych na otwartej przestrzeni, w stosunku do których konieczne jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pracowników lub zatrzymanie pracy" - podkreśla gazeta.

Resort pracy ujawnił trzecią już wersję projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

"Bierze jeszcze bardziej pod ochronę pracowników wykonujących obowiązki w czasie upałów. Najważniejszą zmianą w najnowszym projekcie jest bezwzględny zakaz wykonywania pracy, gdy temperatura przekracza określone, maksymalne wartości - czyli 35 st. C w pomieszczeniach i 32 st. C przy pracach fizycznych na otwartej przestrzeni" - wskazuje "DGP".

Związki zawodowe wskazują na lukę

Zdaniem Pawła Śmigielskiego z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) to ukłon w kierunku pracowników, bo przepisy pod tym względem zostały zaostrzone w porównaniu z poprzednim projektem.

"Choć, jak przyznają eksperci OPZZ, diabeł tkwi w szczegółach. Zgodnie z nowymi zapisami zakaz ma jednak dotyczyć tylko czasu faktycznego przekroczenia temperatury, a nie całego dnia, w którym prognozowana jest wysoka temperatura. Poza tym ma nie być stosowany, jeżeli względy technologiczne na to nie pozwalają" - zaznacza gazeta.

Jakie przepisy obowiązują obecnie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma zapewnić "temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy" nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C . W przepisach nie określono jasno maksymalnej temperatury.