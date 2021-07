Najbliższe dni będą upalne, z licznymi i gwałtownymi burzami. W środę i czwartek lokalnie sumy opadów mogą sięgać 60 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 100 km/h. Dodatkowo będzie upalnie, w środę na wschodzie nawet do 35 stopni Celsjusza - poinformowało IMGW.

Jak przekazał Instytut, w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią burze, a lokalnie grad. Na zachodzie burze mogą przybierać postać nawałnic, i tam możliwe są opady do 50 l/mkw., punktowo do 60 l/mkw. Temperatura maksymalna od 29 stopni Celsjusza na zachodzie do 35 stopni Celsjusza na wschodzie. W trakcie burz porywy wiatru do 100 km/h oraz grad. W godzinach późno popołudniowych jest niewielkie prawdopodobieństwo utworzenia się trąb powietrznych.

W czwartek wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 l/mkw., a punktowo do 50 l/mkw. Temperatura maksymalna od 24-27 stopni Celsjusza na zachodzie do 30-33 stopni Celsjusza na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.



Podobna pogoda będzie w piątek. Nadal możliwe burze z ulewami i porywistym wiatrem do 80 km/h. Upalnie na wschodzie do 32-33 stopni Celsjusza, nieco chłodniej od Zachodniego Pomorza po Dolny Śląsk, do 27 stopni Celsjusza.

Sobota i niedziela będzie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna do 31 stopni Celsjusza na wschodzie, na Dolnym Śląsku 24-25 stopni Celsjusza.



Przed nami też wyjątkowo ciepłe noce, z temperaturą od 17 do 21 stopni Celsjusza, które mogą źle wpływać na nasze samopoczucie.



Niebezpieczna sytuacja hydrologiczna

"Niebezpiecznie będzie również na rzekach. Kumulacje opadu burzowego mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów stanu wody i przekroczenia stanów ostrzegawczych, a także powodować lokalne podtopienia" - ostrzega IMGW.



W środę możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską po Małopolskę.



Na obszarach miejskich i bezodpływowych intensywne burze z ulewnymi opadami deszczu mogą powodować zalania i podtopienia. W czwartek strefa burz przesunie się na wschód kraju i tam lokalnie spodziewamy się groźnych zjawisk hydrologicznych.