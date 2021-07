Ewakuacja obozu harcerskiego w Czernicy w gminie Brusy w woj. pomorskim. 318 osób musiało opuścić namioty i schronić się w murowanym obiekcie położonym na terenie obozowiska. Burza przewróciła kajaki z ośmioma osobami i położyła 15-20 namiotów – powiedział oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach Henryk Koźlewicz. Po południu ewakuowano też część obozu harcerskiego w miejscowości Wenecja w woj. warmińsko-mazurskim.

Ewakuacja obozu w miejscowości Wenecja / KPSP Ostróda / PSP

Burza nad Czernicą przeszła ok. godz. 17. Silny wiatr, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu, położył 15-20 namiotów harcerskich i przewrócił kajaki na jeziorze Dybrzk, w których było ośmiu wolontariuszy pomagających w organizacji obozowiska.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wolontariusze, wśród których był ratownik, o własnych siłach dotarli do brzegu jeszcze zanim strażacy dotarli na miejsce zdarzenia. Komendant obozowiska zarządził także ewakuację wszystkich obozowiczów do murowanego budynku znajdującego się na terenie obozowiska. To budynek nowy, mocny, który w tej chwili spełnia rolę stołówki, świetlicy - powiedział Koźlewicz.



Na obozie przebywa łącznie z organizatorami 318 osób. Harcerze mają od 9 do 16 lat, reprezentują chorągiew gdańską, warszawską i śląską.



Ewakuacja obozu w miejscowości Wenecja

Po południu gwałtowna nawałnica przeszła nad częścią powiatu ostródzkiego w woj. warmińsko-mazurskim. Zniszczony został częściowo obóz harcerski w miejscowości Wenecja. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Powalone zostały drzewa na kilka namiotów. Nikomu nic się nie stało. Trwa ewakuacja obozu - mówił nam przed godz. 21 Grzegorz Różański z komendy straży pożarnej w Ostródzie. Przed godz. 22 poinformował nas, że obóz został rozwiązany.



W sumie z obozu ewakuowanych jest ok. 170 osób. Dzieci i pracownicy są przewożeni do szkoły podstawowej w Małdytach. Zabierane są rzeczy pierwszej potrzeby i część bagażu, jutro będzie ewentualnie powrót po resztę rzeczy do zabrania z tego obozu - dodał Różański.