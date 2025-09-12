W piątek Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon ciepłowniczy oraz przedłużającą zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 roku. Nowe przepisy mają na celu wsparcie Polaków w obliczu rosnących kosztów energii i ciepła.

Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu na IV kwartał 2025 roku / Shutterstock

Bon ciepłowniczy – dla kogo i na jakich zasadach?

Bon ciepłowniczy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 roku oraz przez cały 2026 rok. Wsparcie otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe:

do 3272,69 zł miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych,

miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych, do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Dodatkowo, warunkiem otrzymania bonu jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz ponoszenie kosztów powyżej 170 zł za gigadżul (GJ).

Wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę" - nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, bon będzie przyznawany, ale jego wartość zostanie odpowiednio pomniejszona. Minimalna kwota wsparcia to 20 zł.

Wysokość bonu ciepłowniczego

Bon będzie przyznawany dwukrotnie:

Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.: 500 zł - gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 1000 zł - gdy cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 1750 zł - gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.: 1000 zł - gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 2000 zł - gdy cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 3500 zł - gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.



Rząd szacuje, że koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 roku wyniesie 889,4 mln zł.

Zamrożenie cen prądu przedłużone

Ustawa przewiduje także przedłużenie do końca 2025 roku zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za megawatogodzinę (MWh) netto. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że nie przewiduje się konieczności dalszego przedłużania tej regulacji na 2026 rok.

Za przyjęciem ustawy głosowało 410 posłów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu. Warto przypomnieć, że wcześniejsza próba przedłużenia zamrożenia cen prądu została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył własny projekt ustawy - zawierający identyczne zapisy.