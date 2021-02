13 osób z zarzutami działania w gangu samochodowym. Łącznie w całym kraju ukradli oni około 400 samochodów. Grupę rozbili katowiccy policjanci.

Śląskie: Rozbito gang samochodowy policja.pl /

W zatrzymaniu ośmiu podejrzanych brali udział policyjni antyterroryści, pięciu kolejnych trafiło do więzień już wcześniej, za inne przestępstwa.

Na ślad złodziei udało się natrafić przez próbę kradzieży, do której doszło półtora roku temu w Sosnowcu. Złodzieje chcieli ukraść pieniądze z bankomatu. Wykorzystali wówczas samochód, który wcześniej został skradziony. Sprawców zatrzymano i wtedy okazało się, że to osoby, które mają związek z innymi kradzieżami samochodów. W ręce policji wpadły m.in. elektroniczne urządzenia, które wykorzystywano do kradzieży pojazdów.

Gang działał 7 lat. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Niektóre skradzione samochodów sprzedawano w całości, inne najpierw rozbierano na części.

Oprócz kradzieży samochodów członkowie gangu będą też odpowiadać za paserstwo.

Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.