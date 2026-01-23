Od 1 lipca 2026 roku wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów na terenie Unii Europejskiej, będą musiały być wyposażone w tachografy. W Polsce dotyczy to niemal 40 tysięcy pojazdów, które do tej pory nie podlegały takim wymogom jak ciężarówki.

Od 1 lipca 2026 roku rozszerzy się obowiązek montażu rejestratorów czasu pracy kierowców - tachografów.

W urządzenia będą musiały zostać wyposażone busy o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5-3,5 tony używane w międzynarodowym transporcie towarów w UE.

Nowe przepisy oznaczają dla transportu lekkiego konieczność stosowania tych samych zasad czasu pracy kierowców, co w transporcie ciężkim.

Nowe przepisy oznaczają dla branży transportu lekkiego konieczność dostosowania się do tych samych zasad czasu pracy kierowców, które obowiązują w transporcie ciężkim. Przedsiębiorcy obawiają się trudności organizacyjnych i nieprzewidywalnych konsekwencji biznesowych - wskazał ekspert w rozmowie z portalem.

Trudności organizacyjne dały o sobie znać w ubiegłym roku, gdy nakazano wymianę tachografów w ciężarówkach. Stare urządzenia należało wymienić na nowe, inteligentne, umożliwiające zdalny odczyt danych. Część firm nie zdążyła z wymianą na czas i straciła możliwość świadczenia usług w UE.

Polska flota międzynarodowego transportu lekkiego to około 40 tys. pojazdów (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z 2024 r.). Dla porównania liczba ciężarówek ze stosownymi uprawnieniami to ponad 300 tys.

Nasz transport lekki dynamicznie się rozwija.

Busy są wykorzystywane głównie do przewozu wartościowych i pilnych ładunków, takich jak elektronika, odzież czy części dla branży automotive. Do tej pory brak obowiązkowych tachografów pozwalał na większą elastyczność.

Nowy obowiązek dotyczy wyłącznie zarobkowego transportu rzeczy w ruchu międzynarodowym i kabotażu. Busy realizujące wyłącznie przewozy krajowe nie muszą być wyposażone w tachografy.

Zasady czasu pracy kierowców

Obowiązujące przepisy (nieuwzględniające jeszcze kierowców międzynarodowego transportu lekkiego) mówią, że kierowcy wykonujący przewóz rzeczy lub osób pojazdami powyżej 3,5 t lub autobusami, w ruchu krajowym i międzynarodowym m.in.:

mogą jechać 9 godzin dziennie (dwa razy w tygodniu mogą wydłużyć ten czas do 10 godzin), 56 godzin tygodniowo i 90 godzin w dwóch kolejnych tygodniach

po 4,5 godzinach jazdy muszą zrobić 45 min przerwy

dzienny odpoczynek to minimum 11 godzin ciągiem, choć w pewnych sytuacjach można go skrócić

odpoczynek tygodniowy to minimum 45 godzin (nie można odpoczywać w kabinie pojazdu)

co 4 tygodnie kierowca musi wrócić do kraju.