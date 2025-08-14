W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia ruszył proces Jarosława Kaczyńskiego z prywatnego oskarżenia Zbigniewa Komosy o naruszenie nietykalności cielesnej podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w październiku 2024 r. Prezes PiS nie stawił się na pierwszej rozprawie. Wyrok zostanie ogłoszony dziś o godz. 14.

Jarosław Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej w 2024 roku / Leszek Szymański / PAP

Poza Jarosławem Kaczyńskim nie stawił się także jego obrońca Bogusław Kosmus. Pojawili się za to Zbigniew Komosa oraz jego adwokat Jerzy Jurek. Sprawę rozpatruje sędzia Łukasz Grylewicz.

Postępowanie dotyczy incydentu z 10 października 2024 r., kiedy to - według relacji Komosy - Jarosław Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Najpierw próbował wyrwać mi mikrofon, ale mu się nie udało. Wtedy prezes PiS wykorzystał ścisk i przepychanki i dwukrotnie uderzył mnie w twarz, trzeci cios jej nie dosięgnął - relacjonował.

Komosa złożył w tej sprawie prywatny akt oskarżenia z art. 217 Kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej).

Początkowo sąd wyznaczył rozprawę na 23 kwietnia po tym, gdy 4 marca nie doszło do ugody między stronami. Jednak ze względu na usprawiedliwioną nieobecność sędziego referenta kolejnym terminem miał być 17 czerwca, a następnie - w związku z wnioskiem obrońcy prezesa PiS - termin przełożono na 14 sierpnia.