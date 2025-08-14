Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wypadku balonu w De Hoeve w północnej Holandii. Okoliczności wypadku bada policja.

Zdjęcie z miejsca wypadku / JILMER POSTMA / PAP/EPA

Wypadek miał miejsce w środę wieczorem. Balonem na ogrzane powietrze podróżowały 34 osoby.



Lokalne władze informują, że ok. godz. 21 balon zaczął szybko opadać i uderzył o ziemię. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję.

Służby na miejscu wypadku / JILMER POSTMA / PAP/EPA

Rzeczniczka Królewskiego Holenderskiego Stowarzyszenia Lotniczego powiedziała lokalnym mediom, że nagły podmuch wiatru spowodował gwałtowne uderzenie balonu o ziemię. Efektem było wypadnięcie pięciu osób z kosza.

Według świadków wypadku kosz miał kilka razy odbić się od ziemi, zanim ostatecznie upadł.