W poniedziałek, 14 lutego, na stołeczne ulice wrócą autobusy linii szkolnych oraz zostaną przywrócone podjazdy do szkół. Jednak część zmian w rozkładach pozostanie do 20 lutego - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF MAXXX

Uczniowie klas 1-4 z Mazowsza wrócą do szkół po feriach zimowych w poniedziałek. Na swoje trasy wrócą autobusy linii 304, 320, 323, 332 i 379. Wraz z powrotem linii 320, pojazdy linii 154 będą podjeżdżały do Fortu Radiowo tylko w tych godzinach, w których nie będą kursowały 320. Wrócą kursy linii 153, 163, 164, i 201 z podjazdami pod szkoły, a 181 na Cmentarz Północny.



W związku z decyzją o nauce zdalnej dla starszych uczniów do 20 lutego zawieszone zostaną linie 130, 195, 302 i 339. Autobusy: 105, 114, 122, 133, 135, 194, 401, 509, 523 i 709 będą nadal jeździły według specjalnych rozkładów.



Tramwaje w dni powszednie, w godzinach szczytów komunikacyjnych, będą podjeżdżały na przystanki co 5 lub 10 min, a w pozostałych godzinach co 7,5 lub 15 min.

Metro w najpopularniejszych godzinach na linii M1 będzie jeździło co 2 minuty i 50 sekund, a na M2 – co 3 minuty i 30 sekund.



Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym do 18 lutego. Studenci rozpoczynają kolejny semestr po 20 lutego.



"Na bieżąco będziemy monitorować napełnienie pojazdów i reagować na zainteresowanie pasażerów. Jesteśmy przygotowani na wprowadzanie zmian w pracy komunikacji miejskiej w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej i życia społecznego" - podkreślił ZTM.