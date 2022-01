Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili wczoraj 10 akcji ratunkowych. Udzielili pomocy 14 osobom. Turyści, którzy utknęli na zamkniętym szlaku Przełęczy Tomanowej, ubrani byli nieodpowiednio do panujących warunków.

W górach nadal panują bardzo trudne warunki pogodowe. / RMF FM

Siedmiu turystów, którzy potrzebowali pomocy ratowników TOPR, zostało przetransportowanych do szpitala. Kilka osób doznało bardzo poważnych obrażeń w wyniku upadku z Przełęczy Liliowe czy Koziego Wierchu.

Narciarzowi, który spadł spod wierzchołka Kopy Kondrackiej, udało się o własnych siłach dojechać do Kuźnic.

Już po zmroku ratownicy sprowadzali siedmiu turystów, którzy z powodu braku odpowiedniego wyposażenia i umiejętności utknęli w trudnym terenie i nie potrafili zejść o własnych siłach. Jedna z tych grup, ubrana jak na spacer po Krupówkach, wybrała się na zamknięty szlak z Przełęczy Tomanowej.

Trudne warunki w Tatrach

W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Szlaki są skute lodem, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Do poruszania się w takich warunkach konieczny jest odpowiedni sprzęt turystyczny i umiejętności posługiwania się nim.



Planując wyprawy w wyższe partie gór, konieczne jest wyposażenie się w raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, czyli detektor, sondę i łopatkę. Do poruszania się po traktach do wysokości schronisk niezbędne mogą okazać się raczki i kijki.

