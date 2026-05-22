Manchester United oficjalnie ogłosił długo wyczekiwaną przez fanów "Czerwonych Diabłów" decyzję. Szkoleniowcem trzeciej drużyny Premier League w nowym sezonie pozostanie Michael Carrick.

Michael Carrick i Matheus Cunha

Michael Carrick zostaje na stanowisku trenera Manchesteru United - Anglik podpisał nowy kontrakt do 2028 roku.

United pod jego wodzą awansowali na trzecie miejsce w Premier League i zapewnili sobie udział w Lidze Mistrzów.

Manchester United ogłosił w piątkowe południe, że Michael Carrick będzie kontynuował pracę głównego trenera pierwszej drużyny. Szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

W kończącym się sezonie 44-letni Anglik poprowadził United do 11 zwycięstw w 16 meczach, w tym wygranych z Arsenalem, Manchesterem City, Liverpoolem i Chelsea, co pozwoliło awansować na trzecie miejsce w Premier League i zapewnić sobie miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.

"Od momentu, gdy przybyłem tutaj 20 lat temu, poczułem magię Manchesteru United. Niesienie odpowiedzialności za prowadzenie naszego wyjątkowego klubu piłkarskiego napełnia mnie ogromną dumą" - powiedział Carrick w oświadczeniu, cytowanym na stronie klubu.

"Przez ostatnie pięć miesięcy ta grupa zawodników pokazała, że potrafi osiągnąć standardy odporności, jedności i determinacji, których tutaj wymagamy. Teraz nadszedł czas, aby znów iść naprzód razem, z ambicją i jasnym poczuciem celu" - dodał szkoleniowiec.

Mianowany tymczasowo w połowie sezonu na miejsce Portugalczyka Rubena Amorima były pomocnik United znakomicie spisał się w roli pierwszego trenera i odmienił atmosferę na Old Trafford.

Carrick, który pełnił już funkcję tymczasowego menedżera w 2021 roku po zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera, w swojej karierze rozegrał 464 mecze dla United we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć tytułów Premier League oraz wygrywając Ligę Mistrzów w 2008 roku.