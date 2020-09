W Katowicach wznowiono rozmowy związkowców i rządowej delegacji w sprawie przyszłości górnictwa. To już trzeci dzień negocjacji w tej sprawie. Jednocześnie do podziemnego protestu dołączyli górnicy z kolejnej kopalni.

Przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” Dominik Kolorz / Hanna Bardo / PAP/EPA

W czwartek rano, w wąskim gronie, spotkały się dwie grupy specjalistów. Pierwsza analizowała sytuację Polskiej Grupy Górniczej, druga zajmowała się kopalniami należącymi do grupy Tauron. Ustalenia, które tam zapadły są punktem wyjścia do rozmów, które toczą się w śląskim urzędzie wojewódzkim w Katowicach.

Co to za ustalenia? Tego nikt z uczestników rozmów przed ich rozpoczęciem nie chciał zdradzić. Bez odpowiedzi nadal pozostaje pytanie jak długo negocjacje w Katowicach mogą potrwać. Po wczorajszych obradach ustalono, że odchodzenie od węgla w energetyce potrwa wiele lat. Związkowcy chcą, by nastąpiło to w 2060 roku, strona rządowa uważa, że powinno się to stać 10 lat wcześniej. Konkretna data ma znaleźć się w treści porozumienia.

Ciągle aktualna jest zapowiedź piątkowej manifestacji górników w Rudzie Śląskiej.

Podziemne protesty w 13 kopalniach

Do 13 wzrosła w czwartek liczba kopalń, w których górnicy prowadzą podziemny protest przeciwko zbyt szybkiemu - ich zdaniem - tempu odchodzenia od węgla w krajowej gospodarce. Według śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w zakładach tych akcję prowadzi łącznie około 400 osób.