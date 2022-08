Do tragicznego wypadku polskiego autobusu doszło na chorwackiej autostradzie A4. Jak potwierdził polski MSZ, zginęło 11 osób, a co najmniej 34 są ranne. Chorwackie media informuj już o 12 ofiarach. Wszystkie ofiary to obywatele Polski.

10:47 Minister zdrowia we wpisie na Twitterze podkreślił, że łączy się w bólu "z wszystkimi rodzinami ofiar tragicznego wypadku autobusu w Chorwacji". "Jesteśmy w kontakcie ze służbami chorwackimi. Wraz z dyrektorem LPR udajemy się pilnie na miejsce wypadku i do szpitali gdzie przebywają poszkodowani Polacy" - dodał. 10:42 10:38 Strona chorwacka informuje, że rannych zostało co najmniej 40 pasażerów polskiego autokaru. 10:36 MSZ zapewnia o wszelkiej pomocy, która zostanie udzielona poszkodowanym. Jak powiedział mi rzecznik resortu Łukasz Jasina, niebawem ma zostać uruchomiona infolinia dla rodzin ofiar i rannych. Jak się dowiedzieliśmy, rząd przygotowuje specjalną operację pomocy ofiarom tego wypadku. Chodzi między innymi o przewiezienie do kraju osób lżej rannych. To nie lada logistyczne wyzwanie, bo poszkodowanych w tej tragedii jest kilkadziesiąt osób. 10:33 Ranni w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji trafili do szpitali w Zagrzebiu i Varażdinie - podaje w sobotę chorwacki portal Total Croatia News, powołując się na lokalną straż pożarną. "Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Zagrzebiu i Varażdinie" - poinformował szef lokalnej straży pożarnej Żeljko Nagy. Zaznaczył, że rannych przewieziono do szpitali karetkami i podkreślił, że nie wie, w jakim stanie są poszkodowani. Nagy przekazał, że wszystkie osoby wydobyto z autokaru. Przyczyna wypadku nie jest znana. 10:32 W szpitalu w Zagrzebiu zmarła 12. ofiara wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę rano w północnej Chorwacji - poinformowała telewizja publiczna HRT. Pięć osób jest ciężko rannych - dodał portal dziennika "Veczernji list". 10:31 10:30 Rzecznik MSZ, pytany przez TVN24 o kluczowe zadania obecnych na miejscu wypadku polskiego autokaru w Chorwacji konsula i wicekonsula, na pierwszym miejscu wymienił "pomoc dla osób, które tam na miejscu znajdują się, pomoc w kontakcie z rodzinami". Dokładne sprawdzenie, co miało miejsce, zebranie wszelkich informacji na temat konieczności pomocy ze strony polskich służb dyplomatycznych i konsularnych, monitorowanie tego, co się tam dzieje i - oczywiście - przede wszystkim współpraca ze służbami chorwackimi w akcji ratunkowej, identyfikacyjnej i wszelkiego rodzaju działaniach pomocowych dla naszych obywateli - dodał Jasina. 10:29 Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom. Rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia. 10:23 Morawiecki dodał, że o szczegółach tragedii rozmawiał w sobotę rano z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovicem, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku - poinformował. Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej - przekazał szef rządu. 10:21 Ofiary wypadku to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wypadku udają się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz. 10:20 Pojazd ma numery rejestracyjne z województwa mazowieckiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że autokarem podróżowali pielgrzymi jadący do Medjugorie. Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina, Chorwaci już przesłali kondolencje do Warszawy z powodu tej tragedii. Na miejsce wysłano naszych dyplomatów. Trwa ustalanie szczegółów tego tragicznego zdarzenia. 10:16 Chorwackie media informują, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12. 10:11 Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom; rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia. 09:45 Polskie MSZ potwierdza, że doszło do wypadku i zginęło w nim 11 osób. 34 osoby zostały ranne - jak podkreśla MSZ - "w różnym stopniu: od ran lekkich do ran ciężkich". Ranni trafili do szpitali w pobliskim Zagrzebiu oraz w miejscowości Varaždin. 09:37 Jak powiedział agencji AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric, wypadek miał miejsce około godziny 5.40. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Kilka osób zginęło, kilkudziesięciu pasażerów jest rannych - przekazał Muric Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała chorwacka agencja prasowa HINA. 09:30 Do tragedii doszło nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia - między miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Ten odcinek autostrady zamknięto. Jak informują chorwackie służby, trwa akcja ratunkowa. Z leżącego koło trasy autokaru wydobywani są pasażerowie. Zobacz również: Wypadek polskiego autobusu w Chorwacji. Zginęło 12 osób, jest wielu rannych Justyna Lasota-Krawczyk