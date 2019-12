W porannym pożarze przy ulicy Żytniej w Warszawie, spowodowanym prawdopodobnie przez zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa, zginęła jedna osoba.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / arch. RMF

Pierwsze informacje o pożarze dotarły do strażaków o godzinie 7:19. Na miejsce pojechały dwa zastępy strażaków, którzy zlokalizowali źródło dymu w jednym z mieszkań na ósmym piętrze. Ze względu na konieczność wyważenia masywnych drzwi do mieszkania niosący pomoc weszli do mieszkania dopiero po chwili.

Na miejscu znaleziono ok. 40-letnią nieprzytomną kobietę i spalone sprzęty domowe.

Ratownicy długo starali się przywrócić funkcje życiowe ofiary. Niestety po 40 minutach reanimacji uczestniczący w akcji lekarz pogotowia zmuszony był stwierdzić jej zgon.

Przyczyny pożaru będą badać biegli i prokuratura.

