Dwie osoby zginęły minionej nocy w pożarze budynku wielorodzinnego w Chorzowie, ewakuowano 10 osób – podały we wtorek rano służby kryzysowe wojewody śląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Łuczkowska / RMF FM



Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, pożar wybuchł ok. godz. 3 w nocy w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. 23 Czerwca.

"W trakcie akcji gaśniczej, w mieszkaniu ujawniono zwłoki 2 osób. Z budynku ewakuowano 10 osób" - podało WCZK.



Nie była to jedyna ewakuacja, która miała miejsce minionej nocy w woj. śląskim. Po godz. 4 w Jastrzębiu Zdroju doszło do wybuchu w łazience jednego z mieszkań pięciokondygnacyjnego bloku. Eksplozja, której przyczyna nie jest na razie znana, wyrwała drzwi. Nikt nie został ranny, ale budynek musiało opuścić 25 osób, które po sprawdzeniu sąsiednich lokali przez strażaków powrócili do mieszkań