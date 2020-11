Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat spadły w drugiego piętra budynku dawnej piekarni w Sosnowcu. Starszą zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga została zabrana do szpitala przez karetkę. Rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach późnym wieczorem przekazał, że 13-latka zmarła na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Rzeczniczka sosnowieckiej policji podkom. Sonia Kepper powiedziała, że do wypadku doszło w piątek ok. godz. 18 w nieczynnym od dawna budynku piekarni przy ul. Kotlarskiej.

Dziewczynki w wieku 11 i 13 lat wypadły z wysokości drugiego piętra. Starszą z nich zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, była w ciężkim stanie. Drugiej dziewczynce udzielało pomocy sosnowieckie pogotowie ratunkowe, została przewieziona do szpitala karetką - dodała policjantka.



Późnym wieczorem rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) Wojciech Gumułka przekazał, że nie udało się uratować życia 13-latki, która w piątek wieczorem trafiła do szpitala. Dziewczyna zmarła na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku.