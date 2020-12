Nie żyje 16-letni wychowanek Młodzieżowego Ośrodku Wychowawczego w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Nieoficjalnie wiadomo, że w ośrodku była bójka, w której brało udział dwóch wychowanków placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Pyclik, 16-letni Dawid K. miał uderzyć pięścią w klatkę piersiową swojego rówieśnika - Dawida B.

Chłopak stracił przytomność, doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Był reanimowany i przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł.

Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratora.