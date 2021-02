Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który w styczniu dziwnie zachowywał się w pociągu relacji Berlin-Warszawa. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości ani nawiązać z nim kontaktu. Przebywa w szpitalu dla nerwowo chorych, gdzie ma zapewnioną opiekę.

Zdjęcie mężczyzny i jego charakterystycznych tatuaży / Lubuska policja / Policja

Jak podaje lubuska policja, 10 stycznia funkcjonariusze ze Świebodzina zostali wezwani przez obsługę pociągu relacji Berlin-Warszawa w związku z niepokojącym zachowaniem jednego z pasażerów. Mężczyzna nie reagował na żadne próby kontaktu z nim. Nie miał biletu, bagażu ani dokumentów.

Próby nawiązania z nim kontaktu nie powiodły się i tak jest do dziś. By zapewnić mu bezpieczeństwo, został umieszczony w szpitalu, gdzie nadal przebywa. Niestety, cały czas milczy i jest jakby nieobecny - relacjonował Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Policjanci sprawdzali wszystkie dostępne bazy, by ustalić tożsamość mężczyzny - nie przyniosło to jednak efektu. Nie ma go w bazach osób zaginionych czy poszukiwanych za przestępstwa.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna najprawdopodobniej posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim, co może sugerować, że jest obcokrajowcem. Informacja o tym, że ten człowiek zna kilka języków, pochodzi od jednego z pacjentów szpitala, który poczęstował go papierosem i zamienił z nim kilka słów - wyjaśnił Ruciński.

Charakterystyczne tatuaże

Mężczyzna ma ok. 40-45 lat, ok. 180 centymetrów wzrostu i 80 kilogramów wagi. Ma niebieskie oczy, ciemne, krótkie i rzadkie włosy, zakola i brodę. Ubrany był w czarną kurtkę, szary golf, kremowe spodnie i brązowe, zamszowe buty.

Policja podała też informacje o charakterystycznych tatuażach na ciele mężczyzny. Na karku ma tatuaż w postaci koła z umiejscowionymi wokół czterema takimi samymi symbolami, na stopie rysunek kojarzący się z tzw. "łapaczami snów", a na serdecznym palcu lewej dłoni prostokątny tatuaż. Lewą rękę wytatuowaną ma w nieregularnie rozmieszczone czarne, małe kwadraty, na lewym boku od żeber do stopy wytatuowane ma prostokąty oraz okręgi ciągnące się do lewej stopy. Z kolei na prawej ręce wytatuowany ma wizerunek smoka.



Wszelkie osoby mające informację na temat mężczyzny są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie pod numerem 47 79 35 211 lub pod numerem alarmowym 112.