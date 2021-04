​Polityk Solidarnej Polski i poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymanski jest chory na nowotwór. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że czeka na operację.

Tadeusz Cymański / RMF FM

Cymańki zdradził, że zdiagnozowano u niego mięśniaka. To nowotwór mało agresywny, ale w trakcie choroby może dojść do przerzutów.

Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Przyznał, że teraz czeka go operacja. Cymański wyznał, że nieco się boi.

Mam 66 lat i całe życie byłem zdrowy, a tu nagle coś takiego - mówił. Nie jestem przygotowany, nie jestem spakowany. Nie chcę umierać. Bardzo boję się cierpienia - podkreślił poseł.

Tadeusz Cymański to wieloletni polityk. Należał m.in. do Porozumienia Centrum i do Prawa i Sprawiedliwości. W 2012 roku razem ze Zbigniewem Ziobrą i innymi byłymi politykami PiS założył Solidarną Polskę. Sześciokrotnie był wybierany do Sejmu. W latach 2009-2014 był także europosłem.