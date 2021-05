Kumulacja w Lotto rozbita. "Szóstkę" o wartości 11 786 259,70 zł odnotowano w Żelistrzewie na Kaszubach.

"Szóstka" w Lotto. Szczęśliwiec wygrał ponad 11,7 mln zł! / Totalizator Sportowy /

Na razie nie wiadomo, czy szczęśliwiec jest mieszkańcem Żelistrzewa, czy może turystą. Zagrał w punkcie przy ul. Lipowej 4 i skreślił liczby 30, 35, 43, 45, 46, 48.

W rozbitej 20 maja kumulacji Lotto, poza główną wygraną, padło też 39 "piątek", 2 749 "czwórek" i 48 659 "trójek".

Powody do radości ma też osoba, która zagrała w kolekturze przy ul. Wrocławskiej 13 w Siemianowicach Śląskich i trafiła "szóstkę" w Lotto Plus wartą 1 000 000 zł. W losowaniu Lotto Plus z 20 maja padły liczby: 16, 21, 25, 28, 31, 36.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus już w sobotę o 21:50 w TVP 3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube.