Są możliwe pewne modyfikacje w sprawie luzowania obostrzeń - ocenił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller i przyznał, że trwają prace nad takim katalogiem, który pozwoli dokonać pewnych ruchów w najbliższym czasie. Informacje te potwierdził, również w rozmowie z WP, minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak zapewnił, na wakacje większość aktywności będzie już przywrócona.

Goście w ogródku zewnętrznym jednej z restauracji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 15 maja w pierwszym dniu po częściowym otwarciu gastronomii / Leszek Szymański / PAP

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu mówił o możliwych modyfikacjach w obostrzeniach.

W tej chwili pracujemy nad takim katalogiem, który można byłoby nieco zmodyfikować. Dzisiaj będę też dyskusje w tym zakresie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można jakieś ruchy wykonać. To nie będą duże ruchy, ale mimo wszystko tam, gdzie to jest tylko możliwe, gdzie szukamy tej przestrzeni, to ją wykorzystujemy - powiedział przywołując decyzję rządu, która o tydzień przyspieszyła otwarcie m.in. kin. Myślę, że też w innych obszarach są możliwe pewne modyfikacje - dodał.

Piotr Müller ujawnił, że chodzi nie tylko o szybsze otwarcie pewnych branż, ale także modyfikację restrykcyjnych limitów. Pamiętajmy o tym, że są jeszcze w niektórych miejscach te limity, które są dosyć restrykcyjne - dodał i wymienił w tym kontekście sklepy.

Zapewnił także, że żadna z podjętych decyzji nie będzie cofnięta.

Na wakacje większość aktywności będzie już przywrócona

Informacje te potwierdził, również w rozmowie z WP, minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak zapewnił, na wakacje większość aktywności będzie już przywrócona. Najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca poinformujemy o kolejnych krokach względem luzowania reguł bezpieczeństwa. Na dziś nie widzę przeszkód, by nie były to kolejne zmiany, czyli luzowanie reżimu sanitarnego w wielu miejscach i przywracanie działalności. Wiele osób sugeruje przyśpieszenie, ale w tym zakresie wolimy być ostrożni - przyznał szef resortu zdrowia w rozmowie z portalem.



Dodał, że jeżeli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy, to po 5 czerwca aktywność będzie przywracana "wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona".



Kierunek jest jeden, o ile nie będzie złych sygnałów dotyczących zakażeń, to kolejne kroki w luzowaniu są coraz bliżej - poinformował.



Niedzielski podkreślił jednak, że utrzymany zostanie nakaz noszenia maseczek wewnątrz tzw. przestrzeni wspólnych i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu.

Luzowanie obostrzeń w etapach

Na koniec kwietnia podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przedstawiono harmonogram luzowania obostrzeń na cały maj.

Za nami już trzy jego etapy, przed nami jeszcze dwa.



SPRAWDŹ HARMONOGRAM LUZOWANIA OBOSTRZEŃ





Co się zmieni od 29 maja?

Gastronomia wewnętrzna - otwarte restauracje: TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

max obłożenie 50 proc. lokalu

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym - zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz - możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

limit do 50 osób

w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Edukacja - szkoły podstawowe i średnie: