Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi odwiedzi Polskę w połowie września. Wizyta odbędzie się w czasie rosnącego napięcia na wschodniej flance NATO i będzie okazją do rozmów na temat bezpieczeństwa oraz sytuacji międzynarodowej.

/ Shutterstock

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi w dniach 12-16 września złoży wizyty w Austrii, Słowenii oraz Polsce. Jak poinformował rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian, celem podróży jest zacieśnienie współpracy oraz omówienie kluczowych kwestii dotyczących relacji dwustronnych i sytuacji międzynarodowej. Spotkanie z polskim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim zaplanowano na 15 września.

Rozmowy o bezpieczeństwie i gospodarce

Wizyta chińskiego dyplomaty w Polsce zbiega się z okresem podwyższonego napięcia na wschodniej granicy kraju. W tym samym czasie odbywają się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025, które polskie władze określają jako "agresywne". W odpowiedzi na ćwiczenia rząd w Warszawie zdecydował o całkowitym zamknięciu granicy z Białorusią, co obejmuje zarówno ruch drogowy, jak i kolejowy.

Małaszewicze, główny punkt wjazdowy dla chińskich pociągów towarowych do Unii Europejskiej, odgrywają kluczową rolę w wymianie handlowej między Chinami a Europą. Według danych, aż 90 proc. transportów w ramach inicjatywy China Railway Express przejeżdża przez Polskę lub tu dociera.

Stanowisko Chin wobec konfliktu na Ukrainie

Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej ministrów Sikorskiego i Wanga, która odbyła się w maju, jednym z głównych tematów była wojna w Ukrainie. Chiny deklarują neutralność wobec konfliktu, choć jednocześnie zacieśniają współpracę z Rosją, także w sferze militarnej. Rzecznik chińskiego MSZ, pytany o ostatnie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, nie odniósł się szczegółowo do sprawy, podkreślając jedynie konieczność dialogu i negocjacji w rozwiązywaniu kryzysu na Ukrainie.

Wizyta Wanga Yi w Polsce ma na celu opracowanie planu dalszej współpracy oraz wymianę poglądów na temat najważniejszych kwestii międzynarodowych i regionalnych. Spotkanie odbędzie się w momencie, gdy relacje handlowe i bezpieczeństwo w regionie są szczególnie istotne dla obu stron.