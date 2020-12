Na tegorocznego Sylwestra Polacy wydadzą średnio 212 zł - wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Niemal 70 proc. ankietowanych powita 2021 rok w gronie domowników.

Sylwester 2020: Ile wydamy i jak spędzimy ten dzień? / pixabay.com / Pixabay

Badanie pokazuje, że chętnych do hucznego pożegnania mijającego roku jest 26 proc. respondentów - w 2019 r. bawiło się lub wyjeżdżało z tej okazji ponad 70 proc. osób. Tym razem 69 proc. deklaruje, że nie ruszy się z domu i nie będzie do siebie kogokolwiek zapraszało.

Co ósmy ankietowany (13 proc.) urządzi imprezę w swoim domu. Niemal co dziesiąty (9 proc.) uda się na domówkę do znajomych lub kogoś z rodziny.

To spora zmiana w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to niemal co trzeci Polak bawił się u znajomych, a jedna czwarta była gospodarzem sylwestrowej imprezy - mówi PAP Halina Kochalska, ekspertka Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

W 2019 r., by pożegnać stary rok. Tym razem nie ma takiej możliwości, a nawet gdyby była, to taką opcję wybrałby zaledwie 1 proc. Polaków.

Autorzy badania zwracają uwagę, że główną przyczyną zmian w sposobach spędzania Sylwestra są restrykcje wywołane pandemią, a także pogorszenie się sytuacji materialnej wielu osób.

Są też tacy, którzy mimo wszystko przywitają Nowy Rok i pożegnają stary z dala od domu. Na wyjazdy bliższe i dalsze uda się ok. 3 proc. osób.



Sylwestrowe wydatki Polaków

W porównaniu z zeszłym rokiem spadły średnie wydatki Polaków na Sylwestra spadły prawie o jedna trzecią - z 307 zł do 212 zł. Nie będzie balów, uroczystych przyjęć czy imprez pod chmurką, a co za tym idzie wydatków na fryzjera, kosmetyczkę czy nową kreację. Co ciekawe, panie chcą wydać na tę okazję średnio 177 zł, a panowie 261 zł.



Gospodarstwa o niższych wpływach (od 1 do 2 tys. zł) zamierzają świętować za nieco wyższą kwotę - 288 zł, niż ci, których portfele co miesiąc zapełniają się sumą od 7 do 10 tys. zł. Oni wydadzą 241 zł. Ci, którym co miesiąc wpływa na konto co najmniej 10 tys. zł netto, chcą przeznaczyć na zabawę sylwestrową średnio 774 zł.



W tym roku zdecydowana większość respondentów stała się bardziej przezorna i oszczędna, a ze względu na pandemię sytuacja materialna niektórych osób się pogorszyła. Dowodem są niższe o 10 proc. wydatki na zorganizowanie świąt i o ponad 30 proc. na Sylwestra - komentuje Kochalska.



Badanie dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zrealizowała firma Maison&Partners metodą CAWI w dniach 11-15 grudnia 2020 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków 18+. W badaniu wzięło udział 1106 osób.