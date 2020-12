1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Łącznie w naszym kraju będą już 954 miasta.

Od 1 stycznia miastami będą takie miejscowości jak Kamieniec Ząbkowicki, Solec nad Wisłą, Goraj, Koźminek, Sochocin, Kamionka, Wiskitki, Dubiecko, Budzyń i Wodzisław. Ich włodarze odebrali dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów akty nadania praw miejskich. W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Bardzo się cieszę, że w wielu przypadkach udało się naprawić błędy przeszłości i krzywdy historii, bo w kilku przypadkach (...) jest to przywrócenie praw miejskich odebranych jeszcze po powstaniu styczniowym ukazem carskim, dlatego, że Polacy walczyli o niepodległość. A więc jest to akt sprawiedliwości dziejowej - mówił szef rządu. Dodał, że cieszy się, że wraz ze zmianą i nadaniem statusu miasta "nadany zostanie pewien impuls rozwojowy".



Morawiecki życzył włodarzom miejscowości, które staną się miastami i ich mieszkańcom, żeby w to nowe dziesięciolecie weszły z "impetem, odwagą, optymizmem i rzeczywiści wykorzystały to jako swój nowy impuls rozwojowy".



Jestem przekonany, że wraz z nadaniem praw miejskich przyjdą też nowe inwestycje, w związku z tym też lepsze perspektywy dla mieszkańców (...) Jestem przekonany, że to nadanie praw miejskich przyczyni się (...) do lepszego rozwoju" - powiedział premier.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że nadanie praw miejskich zwiększa prestiż miejscowości i stwarza nowe możliwości związane z inwestowaniem.

Jest to efekt determinacji dużej grupy mieszkańców w każdej z tych miejscowości, żeby do tego momentu doprowadzić, czego bardzo serdecznie tej determinacji, tych chęci, tych działań proobywatelskich gratuluję - powiedział Szefernaker.