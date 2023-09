Wciąż bardzo wysoka jest liczba prób samobójczych wśród dzieci w Polsce. Z danych Komendy Głównej Policji, które nasz dziennikarz uzyskał w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym, wynika, że od początku roku do końca lipca takich prób było 1258, czyli o 12 więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, który pod tym względem był rekordowy. Dzisiaj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Dane z tego roku, do których dotarł nasz dziennikarz, wskazują po raz kolejny, że ubiegłoroczny rekord prawdopodobnie nie był przypadkowy i należy go traktować jako początek nowego, dramatycznego trendu.

Od stycznia do lipca włącznie życie odebrało sobie 79 osób poniżej 19. roku życia: 39 dziewczyn i 40 chłopców. W analogicznym okresie w 2022 roku w wyniku samobójstwa zmarło 76 osób, które nie miały jeszcze 19 lat.

Specjaliści podkreślają w rozmowie z RMF FM, że te dane potwierdzają to, co regularnie w swoich gabinetach widzą pedagodzy i psychiatrzy: rośnie liczba młodych osób, które są w kryzysie psychicznym. Próby samobójcze podejmują najczęściej dziewczęta między 13. a 18. rokiem życia.

Najszybsza pomoc w centrach zdrowia psychicznego

Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego podpowiada rodzicom, by zwracali uwagę na zmianę w zachowaniu dziecka i by stosowali wtedy "zasadę trzech Z". Zauważ, potem zapytaj, od jakiego czasu tak się czujesz, a następnie zareaguj. Mówimy, że chcemy porozmawiać o tym, kto może wesprzeć dziecko - wymienia Lucyna Kicińska. Każda zmiana w zachowaniu dziecka i nastolatka powinna zwrócić uwagę opiekuna - dodaje prof. Małgorzata Janas-Kozik z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Tylko w styczniu tego roku w Polsce odnotowano 3 próby samobójcze wśród dziewczynek w wieku 7-12 lat i aż 125 prób samobójczych wśród młodych kobiet w wieku 13-18 lat. Wśród młodych mężczyzn prób jest mniej: w analogicznym okresie, czyli w styczniu, wśród chłopców z grupy wiekowej 7-12 lat była jedna próba samobójcza, a wśród starszych, w wieku 13-18 lat - dokładnie 33 próby samobójcze.

Najszybciej dzieci i młodzież mogą dostać wsparcie psychiczne w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, których liczba w Polsce stale rośnie. Podobne placówki dla osób dorosłych działają też we wszystkich województwach.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje cztery kluczowe strategie: rozwijanie kompetencji kluczowych u nastolatków, rozpoznawanie emocji w kompetencji komunikowania, mówienie o swoim kryzysie, szukanie osób godnych zaufania. Druga strategia to rozwijanie kompetencji dorosłych, które polegają na rozpoznawaniu kryzysu u dziecka i reagowaniu na ten kryzys. Trzecia strategia dotyczy ograniczania dostępu do metod. Ta strategia wciąż w Polsce nie jest realizowana. A ostatnia strategia polega na odpowiedzialnym komunikowaniu na temat prób samobójczych, czyli pokazywaniu rozwiązań, a nie tylko sensacyjnych liczb i zawracanie uwagi na to, co każdy z nas może zrobić dla osób w kryzysie. To jest pierwsza pomoc emocjonalna - opisuje Lucyna Kicińska.

Gdzie szukać sprawdzonej pomocy?

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line: