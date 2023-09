Specjalne podręczniki, jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym, trafią do wybranych polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To część rozpoczętej właśnie akcji "Wspierająca szkoła", pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podręcznik to gotowy przewodnik po tym, na co zwrócić uwagę i co powiedzieć dziecku, gdy zauważymy u niego kryzys psychiczny. Gdy jest smutne, rozdrażnione, spędza czas tylko w internecie. Żeby nie reagować w klasyczny sposób "Ty się w ogóle nie uczysz", tylko żeby porozmawiać, zapytać, co się wydarzyło - podkreśla Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szacuje się, że problem kryzysu psychicznego dotyczy obecnie 30 procent uczniów. To są nie zawsze myśli samobójcze, lecz także pogorszony trwale nastrój, brak radości, kryzys psychiczny może mieć związek z uzależnieniami. Zauważamy, że dzieci i nastolatki często dużo chętniej zwracają się o pomoc do swoich kolegów, rówieśników niż do rodziców czy nauczycieli. Zarówno koledzy, jak i nauczyciele powinni zwrócić uwagę na różnicę w zachowaniu dziecka, gdy pojawia się coś nowego, coś, czego nie było do tej pory, to może świadczyć o tym, że dzieje się coś niedobrego - dodaje prof. Małgorzata Janas-Kozik z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach pilotażu program będzie realizowany w pięciu wybranych szkołach: dwóch w Pabianicach w województwie łódzkim i trzech w Warszawie, między innymi w Szkole Podstawowej numer 26.

Szkoła a kondycja psychiczna dzieci

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 11-14 sierpnia 2023 roku na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci, organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją.

Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.

Od wielu miesięcy eksperci apelują też o wprowadzenie do szkół lekcji o zdrowiu psychicznym. Ten pomysł poparło Ministerstwo Zdrowia. Wciąż czekamy jednak na konkrety, czy i kiedy takie lekcje faktycznie będą mogły się pojawić.