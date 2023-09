​Istotna zmiana dla chcących wyrobić paszport we Wrocławiu. Od poniedziałku (11.09) wniosek o ten dokument będzie można złożyć nie tylko w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, ale także w jednym z centrów handlowych.

/ Shutterstock

Swoją działalność rozszerza Centrum Obsługi Mieszkańca, które działa w Galerii Handlowej Magnolia Park przy ul. Legnickiej.

W poniedziałek (11.09) zostanie tam uruchomiony Terenowy Punkt Paszportowy. Będzie możliwość składania wniosków o wyrobienie paszportu. Wcześniej należy się jednak zarejestrować przez internet.

W centrum skorzystamy z jednego z dwóch stanowisk paszportowych. Będą one działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18.