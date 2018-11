Czwartek był dniem, w którym Polacy ruszyli na cmentarze, by w atmosferze wyciszenia odwiedzić groby najbliższych. Nie oznacza to jednak, że gdy oddali się zadumie Polska i świat się zatrzymały. Na Ukrainie złapano Gruzina podejrzewanego o zabicie Pauliny D., pracownicy PLL LOT doszli do porozumienia z zarządem spółki i zakończyli strajk, odbyła się druga rozprawa sprawcy masakry z Pittsburgha, a nasi reporterzy ruszyli na drogi, by informować was na bieżąco o utrudnieniach i doradzać Wam, jak omijać korki. Najciekawsze materiały i najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was w specjalnym zestawieniu!

