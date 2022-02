Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, którym podwyższył stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni z ALFA-CRP do CHARLIE-CRP. Ma on obowiązywać do 4 marca - poinformował pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

