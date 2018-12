Poniedziałek to pierwszy dzień szczytu klimatycznego w Katowicach. Wśród gości tej imprezy znaleźli się m.in. Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce i amerykański aktor, były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. Poniedziałek to także pierwszy dzień bez geoblokowania. Co jeszcze ważnego i ciekawego się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie.

/