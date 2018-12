Koalicja z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE? "Rozważam wiele wariantów" - mówi Poranny gość RMF FM, szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreśla: dogadanie wszystkich sił lewicowych - to pierwszy wariant. "Na pewno SLD nie będzie winny temu, jeżeli lewicowa lista nie powstanie" - dodaje.

POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z WŁODZIMIERZEM CZARZASTYM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gdzie jest sztandar SLD? W muzeum - tak na pytanie Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiada szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Chyba nie SLD, ale PZPR - sprecyzował Mazurek. Sztandar SLD znajduje się u mnie w pokoju na Złotej (siedziba SLD w Warszawie - przyp.red) - tłumaczył Czarzasty.

Na pytanie, czy Donald Tusk jest możliwym do przyjęcia dla SLD, kandydatem na prezydenta, gość RMF FM odpowiedział: partia, która nie wystawia swojego kandydata, zazwyczaj się rozpada. I jak dodał, nauczył go tego Leszek Miller. Wśród możliwych kandydatów SLD na prezydenta, gość Roberta Mazurka wymienił m.in. prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Poznaję, że kampania się skończyła, bo Włodzimierz Czarzasty w sweterku.

Włodzimierz Czarzasty, szef SLD: W sweterku głównie dlatego, że zimno. Dzisiaj o mały włos się nie przywaliłem.

Zacznijmy od tego co serio i od tego, co niepolityczne. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i wszystkim naszym niepełnosprawnym słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego, nie tylko w tym dniu, trzymajcie się państwo - jesteśmy z wami.

Osoby z niepełnosprawnościami, bo tak bym wolał nazywać to zjawisko, to nadal jest kawał roboty do zrobienia dla nich. Zarówno jeżeli chodzi o samorządy, zarówno jeżeli chodzi o świadczenia finansowe, jeżeli chodzi o takie proste rzeczy, jak poruszanie się, jak dostęp do wszystkiego. Tak, wszystkiego najlepszego.

Tak, wszyscy są "za", tylko jest, jak jest. Mam nadzieję, że kiedyś rzeczywiście będzie to trochę lepiej, Porozmawiajmy o polityce. Gdzie fizycznie znajduje się sztandar Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

W muzeum. A nie...

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie PZPR-u.

Sojuszu Lewicy Demokratycznej znajduje się u mnie w pokoju.

Ale w domu, u pana na Pradze?

Nie, w siedzibie na ulicy Złotej.

I tam jest sztandar, za biurkiem.

Tam jest sztandar, stoi sobie w rogu.

W rogu. Bo tak się zastanawiam, czy będzie pan tym, który będzie sztandar kazał wyprowadzić?

O Boże, myślałem, że przyjechałem na rozmowę taką, która będzie...

Myślał pan? To niech pan pomyśli o losie SLD. Bo pańscy koledzy myślą o tym bardzo nerwowo, mam wrażenie.

Wie pan, to jest dobra cecha i dobre stwierdzenie. Moi koledzy, to myślą o tym, wydaje mi się, trochę za nerwowo.

A pan trochę zbyt spokojnie.

Taka jest rola lidera. Wynoszenie czegokolwiek z wewnątrz partii na zewnątrz do mediów po prostu jest nierozważne i nierozsądne.

Ale pańscy koledzy zrobili coś więcej, bo to nie jest tylko tak, że któryś przyszedł do dziennikarzy i nakablował, że "ten Czarzasty, to fuj". To jest cała uchwała, czyli stanowisko polityczne warszawskiego Sojuszu, które jest bardzo niezadowolone z wyniku wyborów samorządowych i twierdzi, mogło być inaczej, gdyby Włodzimierz Czarzasty nie zablokował współpracy w ramach Koalicji Obywatelskiej.

Proszę pana i bardzo dobrze, że przyjęli takie stanowisko, dlatego, że każdy w partii ma prawo głosu.

Nawet szef warszawskiego SLD, który mówi, że pan jest złym liderem?

Zostawmy szefa warszawskiego SLD, jeden z jedenastu wiceprzewodniczących ma prawo do swojego zdania. Chciałem panu powiedzieć tak: tak jak prezydent każdego kraju powinien stać na straży konstytucji, tak przewodniczący każdej partii powinien stać na straży zasad tej partii. Nie zgodziłem się w Warszawie na to, żeby działacze SLD startowali na listach Platformy Obywatelskiej. I powiem panu tak: nie zgodziłem się...

To była Koalicja Obywatelska.

Proszę pana, ale co to jest Koalicja Obywatelska? Koalicja Obywatelska to jest Platforma Obywatelska plus Nowoczesna.

A gdybyście byli wy, to by się poszerzyła, prawda?

Proszę pana, ja mogę współpracować z Koalicją Obywatelską i może będę współpracował, na zasadach partnerskich. Koalicja plus SLD, plus PSL plus inne partie - to jest normalne i to chciałem panu powiedzieć. W Polsce, w kilku miastach żeśmy zrobili. Na przykład w Łodzi, albo w Lublinie. Ale, żeby skończyć, nie ma zgody na to, żeby członek SLD startował z listy innej partii. Nie ma, nie było i nie będzie. Jeżeli ktoś to inaczej rozumie, zapraszam do innej partii.

A Sebastian Wierzbicki, jeden z wiceprzewodniczących Sojuszu i lider warszawskiego sojuszu odpowiada panu tak, że przy takiej polaryzacji sceny politycznej, nasz samodzielny start jako SLD jest z góry skazany na porażkę, Czarzasty się uparł i mamy tego efekty - mówi w Rzeczpospolitej.

Mówię jeszcze raz - nie chcę tego komentować w mediach i to jest największy błąd, że kolega jeden, drugi czy piąty, latają po mediach i o tym opowiadają.

Czyli to błąd, że Sebastian Wierzbicki udziela wywiadu?

Sojusz Lewicy Demokratycznej świetnie sobie dał radę pod szyldem SLD - Lewica Razem.

Teraz dał sobie świetnie radę?

Proszę pana: W Świnoujściu, w Gnieźnie, w Częstochowie, w Rzeszowie, w wielu miastach.

Proszę pana, to za Gierka był dowcip, że cała Polska, to jest takie Świnoujście.

Proszę pana, jeszcze raz panu powiem tak: nie zgadzam się na to, żeby SLD na jakimkolwiek poziomie współpracowało z PiS-em. Nie zgadzam się, żeby członkowie SLD startowali z list innej partii. Nota bene ten sam Sebastian Wierzbicki był wniebowzięty, kiedy Ryszard Kalisz startował z Europy Plus, a był w SLD i wyrzucaliśmy go z partii. Musi być konsekwencja w tej sprawie. Nie ma w tej sprawie dyskusji. jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, to jest jeden powiat na 340 powiatów w których jest SLD. Jeżeli ktoś mi powie...

... Warszawa to tylko jeden z 300 powiatów? Tak?

Z 340. Jeżeli ktoś mi powie, że jest jakakolwiek destabilizacja w partii, jeżeli w tej partii jest problem w jednych, albo w dwóch powiatach, to jest po prostu nierozsądny. A w sprawie Warszawy przyjdzie czas, będziemy rozmawiali...

... ale oni chcą pana rozliczać. Mają do tego chyba prawo?

Oczywiście, że mają. Do tego są gremia statutowe, za chwilę będzie rada mazowiecka, która będzie wszystko analizować. Są struktury partii. Warszawa jest Warszawą, Mazowsze jest Mazowszem a partia jest partią.

Wkrótce cała treść rozmowy