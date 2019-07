Środowisko prawnicze jest oburzone decyzją Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, który z dnia na dzień przeniósł prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa do Wrocławia. W jego obronie stanęło m. in. stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia". W Iranie tamtejsza agencja energii atomowej oświadczyła, że kraj rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 4,5 procent, łamiąc tym samym porozumienie atomowe zawarte z innymi mocarstwami nuklearnymi. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie.

