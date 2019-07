Co najmniej 29 osób zginęło, a 18 zostało rannych w poniedziałek rano w wypadku autobusu na północy Indii - poinformowała indyjska policja. Pojazd runął do rzeki Jamuna z wiaduktu na drodze ekspresowej w dystrykcie Agra - podał portal gazety "Times of India".

