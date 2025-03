Nie będzie śledztwa w sprawie niewypłacenia pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Wszczęcia postępowania odmówiła prokuratura.

Minister finansów Andrzej Domański / Wojciech Olkuśnik / East News

Dziennik informuje, że warszawska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Państwowej Komisji Wyborczej, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i urzędników resortu finansów.

Zdaniem śledczych ich działania nie zawierają "znamion czynu zabronionego" - wynika z postanowienia z 6 marca, podpisanego przez prokurator Alicję Szelągowską, do którego dotarł "DGP".

Trzy zawiadomienia do prokuratury

Gazeta podaje, że do prokuratury trafiły trzy zawiadomienia, w tym od pełnomocnika finansowego partii Tomasza Bartczaka i działacza narodowego Roberta Bąkiewicza. Wskazywano w nich, że minister i podlegli mu urzędnicy, mimo przyjęcia przez PKW sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS - nie podjęli decyzji w zakresie wypłaty dotacji podmiotowej.

Zdaniem prokuratury - pisze "DGP" - postępowanie Domańskiego było uprawnione. "Obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW mają charakter powszechny, są artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW" - brzmi postanowienie cytowane przez dziennik.

Jak tłumaczą śledczy, "w związku z zaistniałą sytuacją bez precedensu, w praktyce ustrojowej działalności PKW, minister finansów jest zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonaniem uchwały PKW". Z tego też powodu szef MF zwrócił się do PKW o wyjaśnienie - przypomina gazeta.

PiS nie otrzyma pieniędzy?

Jak przytacza dziennik, "wobec tak panującego chaosu prawnego istnieją wątpliwości, czy występują przesłanki pozwalające na wypłatę subwencji dla partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość". Zdaniem śledczych wynika to z faktu, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która orzekała w kwestii sprawozdania wyborczego komitetu PiS, "nie jest sądem w świetle orzecznictwa sądów europejskich".

Ponadto - w opinii śledczych - "powszechnie się zauważa, iż decyzja PKW z 30 grudnia 2024 r." o przyjęciu sprawozdania PiS jest zbudowana z "dwóch sprzecznych twierdzeń, z których pierwsze wyklucza drugie", co w efekcie powoduje, że nie jest ona "decyzją, ale raczej wyrażeniem opinii członków PKW w sposób dla nich tylko zrozumiały".

Dziennik zauważa, że na postanowienie prokuratury przysługuje teraz zażalenie do sądu. Według źródeł "DGP", prawnicy PiS już je przygotowują.

Sprawa subwencji dla PiS

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w sierpniu ub.r. sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z roku 2023, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. Skutek tej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł.

W listopadzie ub.r. PKW odrzuciła również roczne sprawozdanie finansowe partii PiS za rok 2023 r.

PiS zaskarżyło obie decyzje PKW do Sądu Najwyższego. 11 grudnia ub.r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW, uznała skargę PiS dotyczącą sprawozdania komitetu wyborczego, w związku z czym 30 grudnia PKW przyjęła to sprawozdanie. W uchwale PKW podkreśliła zarazem, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem. Uchwała PKW została wysłana do ministra finansów, który zleca przelewy dla partii politycznych. Domański zwrócił się jednak do PKW o wykładnię tej uchwały.

Szef PKW już wówczas podkreślał, że PKW nie może przedstawić wykładni do swojej uchwały, ale może przygotować wyjaśnienia dla szefa MF. Trzej członkowie PKW przygotowali projekty takich wyjaśnień, jednak na posiedzeniu Komisji na początku lutego żadna z propozycji nie uzyskała w głosowaniu wymaganego poparcia. PKW nie ustaliła więc jednej odpowiedzi na pismo ministra finansów i zdecydowano, że do MF wysłane zostaną wszystkie trzy przygotowane warianty.

Własne pismo skierował wówczas do ministra finansów również szef PKW, który zwrócił się w nim o informację na temat wykonania przelewów finansowych dla PiS w związku z przyjęciem przez Komisję sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. Pod koniec lutego minister Domański ponownie zwrócił się do PKW o wykładnię jej uchwały z 30 grudnia ub.r.