Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył do sądu decyzję wojewody w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości. Wczoraj Konstanty Radziwiłł zgodził się z wnioskiem narodowców i ponownie wpisał marsz na listę zgromadzeń cyklicznych, które mają pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz (po lewej) / Wojciech Olkuśnik / PAP

Rok temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - posiłkując się opinią sanepidu - nie wydał zgody na organizację Marszu Niepodległości. Sąd odrzucił odwołanie organizatorów. Trzaskowski zapowiedział w tym roku podobny wniosek.

W tym roku ratusz podnosił, że Marsz Niepodległości nie jest imprezą cykliczną, gdyż jeden z warunków nie został spełniony: chodzi o to, że impreza musi odbywać się trzy lata z rzędu, a przecież rok temu była oficjalnie zakazana. Marsz był, ale nielegalny.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zbił te argumenty i podpisał wniosek Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jego zdaniem, zeszłoroczny zakaz nie ma żadnego znaczenia. Byli ludzie w samochodach, byli pieszo. Mamy w tym zakresie, żeby nie było żadnej wątpliwości, potwierdzenie policji, która stwierdza, że takie wydarzenie miało miejsce - zaznaczył.

Decyzja ma obowiązywać przez trzy lata. Oznacza to, że Marsz Niepodległości będzie miał pierwszeństwo przed innymi manifestacjami zgłoszonymi na 11 listopada w Warszawie.

Z decyzją Radziwiłła nie zgadza się Trzaskowski. Prezydent stolicy zaskarżył ją do sądu. Informowaliśmy już wcześniej pana wojewodę, że wydarzenie to nie odbywało się cyklicznie. W ubiegłym roku nie odbyło się ostatnie z cyklicznych zgromadzeń organizowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. Prezydent wydał zakaz jego organizacji, który został utrzymany postanowieniami sądów dwóch instancji (Okręgowego i Apelacyjnego). Oznacza to, że to zgromadzenie nie miało kontynuacji w ciągu ostatnich trzech lat - dodała rzeczniczka.



Jak zaznaczyła Monika Beuth-Lutyk, "chcemy żeby to sąd przeanalizował tę kwestię z punktu widzenia przepisów prawnych".

Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości, jako element świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz demonstracja konserwatywnych wartości, zainicjowały Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny.

Od 2011 organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Prezes Stowarzyszenia Masz Niepodległości Robert Bąkiewicz ogłosił, że tegoroczna demonstracja odbędzie się pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".