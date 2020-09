Po około trzech godzinach w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Tematem rozmów były szczegóły nowej umowy koalicyjnej. W sobotę o 12:00 mamy poznać szczegóły wspólnego oświadczenia prezesa PiS, premiera Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

Nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy ma zostać podpisana w sobotę w południe. To już oficjalna informacja.



Podczas czwartkowego spotkania kierownictwa partii rządzącej politycy PiS zatwierdzili ustalenia podjęte w wyniku negocjacji między liderami ugrupowań Zjednoczonej Prawica: Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem.

Jarosław Kaczyński będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej

W środę - w nieoficjalnych rozmowach z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim - politycy Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina mówili, że "rośnie presja na Jarosława Kaczyńskiego, by wszedł do rządu w roli wicepremiera".

Źródło PAP zbliżone do rządu potwierdziło w czwartek po północy, że w efekcie negocjacji "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu". Jeden z polityków PiS poinformował po czwartkowym spotkaniu kierownictwa partii o ustaleniu, że prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.



Ponadto efektem toczonych w minionych dniach negocjacji, ma być objęcie po jednej tece ministerialnej przez przedstawicieli Porozumienia i Solidarnej Polski.



Po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej dojdzie także do rekonstrukcji rządu. Według deklaracji polityków PiS liczba ministerstw ma zostać znacząco zmniejszona, a część z nich zostanie połączona.

Bielan: PiS zgodziło się na deklarację o wspólnym starcie w roku 2023

Adam Bielan (Porozumienie) powiedział w TVN24, że ma nadzieję, iż do najbliższych wyborów parlamentarnych zostały jeszcze 3 lata.

Myślę, że kwestie wspólnych list wyborczych będziemy mogli jeszcze w tym albo w przyszłym roku uregulować. Najważniejsza jest w tej chwili rekonstrukcja rządu oraz dokładny plan rządzenia, bo to interesuje przede wszystkim Polaków, nie walka o miejsca na listach w roku 2023, tylko plan rządzenia, rozwiązywanie realnych programów, jak choćby walka z epidemią koronawirusa - stwierdził Bielan.

PiS zgodziło się na deklarację o wspólnym starcie w roku 2023, natomiast negocjacje o miejscach na tych listach dla poszczególnych polityków to są z reguły negocjacje dość żmudne i czasochłonne, lepiej je prowadzić w momencie, kiedy emocje są mniejsze - dodał Bielan w TVN24.