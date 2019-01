Jednym z tematów dnia był bez wątpienia kontrowersyjny projekt dot. przemocy domowej. Wieczorem pojawiła się informacja o unieważnieniu umowy dot. przejęcia Wisły Kraków. Co jeszcze się zdarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie!

Spór o projekt dot. przemocy

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska skomentowała sprawę kontrowersyjnego projektu ustawy dot. przemocy domowej. "Dla mnie nie ma cienia wątpliwości co do tego, że rozwiązania, które proponujemy w ustawie zawsze muszą jednoznacznie pokazywać, że (...) głównym celem naszego działania jest ochrona ofiar przemocy i co do tego nie ma i nie może być żadnych wątpliwości" - stwierdziła w rozmowie z TVP.

Projekt zakładał m.in. zastąpienie definicji "członka rodziny" przez wprowadzenie "osoby doznającej przemocy domowej" i "sprawcy przemocy domowej". Z projektu wynikało, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która jednorazowo dopuściła się przemocy.





Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę na Twitterze, że projekt nowelizacji wróci do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów. Jak podkreślił, każdy akt przemocy domowej - ten "jednorazowy" i ten powtarzający się - musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie.

Przejęcie Wisły Kraków unieważnione

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków wydało komunikat o unieważnieniu umowy dot. przejścia Wisły Kraków SA przez Vanna Ly i Matsa Hartlinga. "Oznacza to, że prawnie jedynym akcjonariuszem piłkarskiej spółki jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków" - podkreślono.





Hofman o kampanii parlamentarnej: Będziemy się naparzać tomahawkami

Hofman o kampanii parlamentarnej: Będziemy się naparzać tomahawkami Jakub Rutka /RMF FM



Będziemy się znowu tomahawkami naparzać - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Adam Hofman pytany o atmosferę, jaka będzie panować w czasie kampanii wyborczej do Sejmu. Wzrost gospodarczy, 500 plus to jest coś, co warto obronić, bo jesteśmy w połowie drogi -powie rząd. (...) Druga strona będzie mówiła, że to jest ostatni moment, żeby zatrzymać pełzający zamach stanu, orbanizację, która skończy się systemem totalitarnym, że będzie gorzej niż za komuny - tłumaczył były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Będzie bardzo ostro. Skala nam się kończy, ale będzie grubo - dodał.

CAŁA ROZMOWA DO ZOBACZENIA TUTAJ





Bielsko-Biała: Matka zatruła się czadem, dziecko w szpitalu

Tragedia w Bielsko-Białej. 32-letnia kobieta śmiertelnie zatruła się czadem, a jej roczne dziecko trafiło do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.







Intensywne opady śniegu i zamiecie śnieżne. To był trudny dzień dla kierowców

Rok 2019 przywitał nas załamaniem pogody. Z trudnymi warunkami na drogach od rana mierzyli się kierowcy niemal z całego kraju. Najgorsza sytuacja była na południu kraju: na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Krakowie rano trasy autobusów miejskich zostały skrócone.

Intensywne opady śniegu i zamiecie śnieżne. Trudne warunki na wielu drogach Rok 2019 wita nas załamaniem pogody. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem, a z trudnymi warunkami na drogach od rana muszą się mierzyć kierowcy z niemal całego kraju. W Krakowie rano trasy autobusów miejskich zostały skrócone. czytaj więcej

Paraliż zakopianki. Kierowcy na wiele godzin utknęli w korkach

5 godzin - tyle o godz. 14 zajmował przejazd z Zakopanego do Krakowa. Po godz. 15:30 sytuacja jeszcze się pogorszyła - zarówno z Zakopanego do Krakowa, jak i z Krakowa do Zakopanego podróż trwała już 6 godzin. Po godzinie 18 - aż 7 godzin. Większość gości, którzy Sylwestra spędzali w Zakopanem, postanowiła dziś wrócić do domów.





Zakorkowane Zakopane Gorąca Linia RMF FM

Zakopane "stoi". Gigantyczne korki na zakopiance, problemy mają nawet karetki i pługi Ponad 5 godzin - tyle o godz. 14 zajmował przejazd z Zakopanego do Krakowa. Niemal cała zakopianka stoi, zakorkowane są wszystkie główne ulice Zakopanego. Po godz. 15:30 sytuacja jeszcze się pogorszyła - podróż trwała już 6 godzin. Po godzinie 18 - aż 7 godzin. Z godziny na godzinę ten czas się... czytaj więcej

Cofka na Wybrzeżu

Stany alarmowe na Zatoce Gdańskiej przekroczone o pół metra, tzw. cofka na Motławie w Gdańsku, pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu, odwołane promy na trasie Gdynia - Karlskrona. Powodem jest silny wiatr.

Cofka na Wybrzeżu. Promy do Szwecji odwołane Stany alarmowe na Zatoce Gdańskiej przekroczone o pół metra, tzw. cofka na Motławie w Gdańsku, pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu, odwołane promy na trasie Gdynia – Karlskrona. Powodem jest silny wiatr. czytaj więcej

Zderzenie tramwajów w Warszawie. Co najmniej 13 osób rannych

Co najmniej 13 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów na warszawskiej Woli. Składy zderzyły się na skrzyżowaniu alei Solidarności i ulicy Okopowej.

Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Stan ich zdrowia jest stabilny, nic nie zagraża ich życiu. Jak informuje stołeczna policja, mają przede wszystkim urazy rąk i nóg.

Chaos wokół ustawy o cenach prądu. Spółki nie wiedzą, co robić

Rośnie chaos dotyczący ustawy zamrażającej ceny prądu. Spółki energetycznie nie wiedzą jak mają się zachować, bo choć w sobotę prezydent ustawę podpisał, to rząd nie przygotował jeszcze do niej żadnych rozporządzeń. A to one są "instrukcją obsługi" każdej ustawy.

Jak usłyszał nasz dziennikarz w rozmowie z przedstawicielami spółek energetycznych i z urzędnikami, spółki pozamawiały w tej sprawie ekspertyzy prawne, ale i one wiele nie wyjaśniają.

To wszystko oznacza, że samorządowcy wciąż nie wiedzą ile i na jakich zasadach mają płacić za prąd.

Szpital Bródnowski musi płacić ponad 300 proc. więcej za prąd

311 proc. więcej za prąd, miesięczna faktura wyższa o 230 tysięcy złotych - to noworoczna rzeczywistość w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. "Co nam po ustawie prądowej, skoro dostajemy właśnie wyższe faktury" - mówi dyrektor ds. logistycznych szpitala. Lecznica od października nie może zawrzeć nowej umowy na dostawy energii i jest skazana na wielokrotnie wyższe stawki narzucone przez operatora.

Szpital musi zapłacić więcej, bo od października do czterech kolejnych przetargów nie zgłosił się żaden dostawca energii albo oferty wielokrotnie przekraczały możliwości placówki. Ostatnia wynosiła 8 milionów zł, zamiast zaplanowanych niespełna trzech.

Ostatnie pożegnanie bpa Pieronka

Wprowadzeniem trumny do katedry wawelskiej rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe bpa Tadeusza Pieronka. Ks. Jacek Urban powiedział, że hierarcha przez całe życie spotykał się ze sprzecznymi opiniami i mówił prawdę w oczy.

Bp Tadeusz Pieronek był kanonikiem kapituły metropolitalnej na Wawelu. Przy katedrze wawelskiej mieszkał od 50 lat. Zmarł 27 grudnia.







Nowacka: 6 stycznia ogłaszamy projekt dot. rozdziału Kościoła od państwa

"6 stycznia ogłaszamy projekt dotyczący rozdziału kościoła od państwa. Będziemy zbierać podpisy, współpracujemy w tym zakresie z Nowoczesną" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. "To jest projekt, który przedstawimy w niedzielę najbliższą o godzinie 12" - dodała.

"W konstytucji jest zapisany rozdział Kościoła od państwa i wiemy, że nie jest to przestrzegane. Dlatego niektóre zapisy trzeba będzie wzmocnić, niektóre trzeba będzie wprowadzić jako nowe rzeczy" - zauważyła polityk. "To jest to, z czym będziemy szli, kiedy będziemy w Sejmie. A będziemy w Sejmie w 2019 roku" - zapewniła.

Dramatyczna walka z czasem w Magnitogorsku. Rośnie bilans ofiar

Ciała 31 osób wydobyli spod gruzów ratownicy na miejscu wybuchu i zawalenia się klatki schodowej bloku w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim w Rosji. Wśród ofiar są dzieci. 10 osób jest wciąż zaginionych.

Wybuch w Magnitogorsku. Wydobyto już 31 ciał, wśród ofiar dzieci Ciała 31 osób wydobyli spod gruzów ratownicy na miejscu wybuchu i zawalenia się klatki schodowej bloku w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim w Rosji. Wśród ofiar są dzieci. 10 osób jest wciąż zaginionych. czytaj więcej

Lawina w Tatrach

Szczęśliwie zakończyła się akcja lawinowa w Tatrach. Okazało się, że nikt nie został zasypany przez dużą lawinę, która zeszła z Przełęczy Krzyżne do Doliny Roztoki.

Lawina w Tatrach. Akcja TOPR Szczęśliwie zakończyła się akcja lawinowa w Tatrach. Okazało się, że nikt nie został zasypany przez dużą lawinę, która zeszła z Przełęczy Krzyżne do Doliny Roztoki. czytaj więcej

Ultima Thule jak bałwanek

NASA odkrywa przed nami tajemnice kolejnego ciała niebieskiego Układu Słonecznego. Dzień po historycznym przelocie sondy New Horizons obok planetoidy Ultima Thule, agencja opublikowała pierwsze dokładniejsze zdjęcie tajemniczego do tej pory obiektu, najdalszego jaki udało się kiedykolwiek próbnikowi z Ziemi odwiedzić.

Proszę państwa - oto Ultima Thule... Jak bałwanek NASA odkrywa przed nami tajemnice kolejnego ciała niebieskiego Układu Słonecznego. Dzień po historycznym przelocie sondy New Horizons obok planetoidy Ultima Thule, agencja opublikowała pierwsze dokładniejsze zdjęcie tajemniczego do tej pory obiektu, najdalszego jaki udało się kiedykolwiek... czytaj więcej