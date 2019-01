​Rośnie chaos dotyczący ustawy zamrażającej ceny prądu. Spółki energetycznie nie wiedzą jak mają się zachować, bo choć w sobotę prezydent ustawę podpisał, to rząd nie przygotował jeszcze do niej żadnych rozporządzeń. A to one są "instrukcją obsługi" każdej ustawy.

REKLAMA