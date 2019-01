"Będziemy się znowu tomahawkami naparzać" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Adam Hofman pytany o atmosferę, jaka będzie panować w czasie kampanii wyborczej do Sejmu. "'Wzrost gospodarczy, 500 plus to jest coś, co warto obronić, bo jesteśmy w połowie drogi" - powie rząd. (...) Druga strona będzie mówiła, że to jest ostatni moment, żeby zatrzymać pełzający zamach stanu, orbanizację, która skończy się systemem totalitarnym, że będzie gorzej niż za komuny" - tłumaczył były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. "Będzie bardzo ostro. Skala nam się kończy, ale będzie grubo" - dodał.

"Premierem jest Jarosław Kaczyński, ale montuje rząd koalicyjny z Prawa i Sprawiedliwości oraz powyciąganych niedobitków, bo sam nie ma większości parlamentarnej, więc to będzie kruchy rząd. Być może taki, który długo nie przetrwa"- tak według Adama Hofmana będzie wyglądała polityczna rzeczywistość w Polsce 2 stycznia 2020 roku. Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zdradził też w Porannej rozmowie w RMF FM, że według niego za rok Donald Tusk będzie się przygotowywał do wyborów prezydenckich.



Adam Hofman był pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało doprowadzić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Oczywiście jest pokusa, bo ostatnie sondaże z grudnia - jak się zrobi takie podliczenie średniej - dają 230-220 mandatów. To są dobre wyniki. Na pewno są tacy, czynni, którzy chodzą i mówią: ‘Panie prezesie, wybory". Prezes ma jednak bardzo złe doświadczenie przyspieszonych wyborów, które powoduje, że jednak lepiej jeszcze - z dobrą sytuacją gospodarczą i dużą ilością środków budżetowych do wydania - przeprowadzić paromiesięczną prekampanię prorządową - odpowiedział były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o to, czy możliwy jest wspólny start Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach europejskich. "Jeśli nie pójdą razem, to nie ma szans zbliżyć się do Prawa i Sprawiedliwości. Będą szli z Donaldem Tuskiem z tyłu jako takim quasi-ojcem zjednoczeniowym, jeśli dojdzie do wspólnego startu tej listy, bo tylko wtedy z ich punktów widzenia ma sens. To jest pierwszy akord powrotu Donalda Tuska do Polski, aktywny udział w kampanii europejskiej" - stwierdził Adam Hofman.

Były rzecznik przyznał jednak, że w tej chwili Nowoczesna waha się czy w wyborach wystartować z PO. "Po tym, co zrobił Grzegorz Schetyna zabierając kilku posłów Nowoczesnej, to zdaje się, że nawet tam są pomysły typu: ‘A może mu pokażmy’.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o to, czy prezydent Andrzej Duda ma szanse na reelekcję. "Tak, cały czas ma" - stwierdził Hofman. "Jeśli będzie tak, że PiS będzie w stanie po wyborach sformować rząd, nawet o słabej większości, to jego szanse będą gorsze. On jest trochę zakładnikiem sytuacji, że PiS wygra" - mówił.

Robert Mazurek, RMF FM: Witamy w Nowy Rok. Proszę państwa, 2 stycznia 2020 roku, bo myśmy przeskoczyli jeden rok i przyglądaliśmy się uważnie temu, co się działo, wiec opowiemy państwu co się wydarzyło

Adam Hofman, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości: I ludzie nie będą słuchali przez cały rok RMF FM, bo już będą wiedzieli, co się wydarzyło..

Będą, będą słuchali. Mamy rok 2020, kto jest premierem?

Premierem jest Jarosław Kaczyński. Ale zmontował rząd koalicyjny z Prawa i Sprawiedliwości plus powyciągane niedobitki, bo sam nie miał większości parlamentarnej. To jest bardzo kruchy i być może taki rząd, który w ogóle już nie przetrwa. Także zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, bez większości, powyciągani posłowie.

A skąd ich powyciągał?

No powyciągał...

A Kukiz?

Kukiz - 6 proc., rozłamany trochę Kukiz, ale warunek był taki, żeby to był Jarosław Kaczyński. Posłowie często takie warunki stawiają. I tak się też stało. Ostatni rząd.

Ostatni rząd?

Czy on potrwa miesiąc, pięć czy siedem to się okaże. Na pewno długo rządzić w takiej sytuacji, choć ze swoim prezydentem..

Ze swoim prezydentem jeszcze przez jakiś czas

Do wyborów prezydenckich ten rząd jeszcze potrwa.

Ale właśnie, wybory prezydenckie. I już wiemy, co robi Jarosław Kaczyński, a to miało być następne pytanie. Czyli Jarosław Kaczyński rządzi, jest szefem rządu. Za rok. No dobrze, ale co robi Donald Tusk? Przygotowuje się do kampanii, rozpoczyna kampanię prezydencką?

Donald Tusk po doświadczeniu wyborów parlamentarnych, czyli rozbita lewica, tzn. lewica i Koalicja Obywatelska nie dała jeszcze zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością, nie ma wyjścia i startuje w wyborach prezydenckich.

Czyli wiemy, co robi 2 stycznia 2020 roku Donald Tusk, on się szykuje...

Szczególnie, że się cieszy, bo ma kontrapunkt. Premierem jest Jarosław Kaczyński, co więcej, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość to taki tekst o balansie władzy jest niezbędny. No teraz już musimy, nie mam wyboru, ten balans władzy, będę pilnował tego rządu.. te bajeczki mogą się sprawdzić i Andrzej Duda będzie miał problem. Ale ot jest rok, no mamy dopiero styczeń 2020, więc nie wiemy co się wydarzy w wyborach prezydenckich.

No dobrze, ale Mateusza Morawieckiego już nie ma nigdzie? Czy została wicepremierem?

Nie, nie, myślę, że to jest Europa. Jest wicepremierem do spraw gospodarczych, ale z pomysłem na to, żeby był komisarzem.

Ale komisarze w 2020 już chyba są rozdani?

Są rozdani. Więc wicepremier do spraw gospodarczych.

W rządzie Jarosława Kaczyńskiego? To czeka Mateusza Morawieckiego. Beata Szydło jest eurodeputowaną, więc o nią nie pytam. A co robią liderzy opozycji obecnej? Rozumiem, że nadal są w opozycji, bo Grzegorz Schetyna pewnie stracił władzę nad partią, skoro przegrał.

Nie tyle stracił władzę, co ta kohabitacja z Donaldem Tuskiem, jakieś współistnienie, to są bracia, ale tacy jak Kain z Ablem, prawda?

No tak, tak...

Więc im bardziej Donald Tusk zbliża się do polskiej polityki, tym bardziej Grzegorz Schetyna jest szczęśliwy, a zbliżać się musi, bo w tym poprzednim roku 2019, mieliśmy do czynienia ze zmianą układu sił w Europie, czyli ta koalicja europejska, która była zapleczem politycznym Donalda Tuska, się skończyła i jego miejsce w Europie zniknęło, po prostu.

To panie pośle, teraz przewrotka...

Ja nie poseł, proszę mnie nie przezywać.

Bo pan nie kandydował?

Nie kandydowałem, jestem szczęśliwym człowiekiem, nie zostałem ministrem

A myślałem, że pan wrócił do PiSu.

Nie wróciłem, tak jak zapowiadam nie wracam.





