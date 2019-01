Ciała 31 osób wydobyli spod gruzów ratownicy na miejscu wybuchu i zawalenia się klatki schodowej bloku w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim w Rosji. Wśród ofiar są dzieci. 10 osób jest wciąż zaginionych.

Dziś spod gruzów wydobyto 15 ciał / EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA

Ratownicy wydobyli ciała kolejnych trzech osób. W sumie jest 31 zabitych - poinformował TASS przedstawiciel służb ratowniczych. Wśród ofiar jest co najmniej czworo dzieci. Trwa akcja poszukiwawcza - ratownicy trzecią dobę odgruzowują miejsce katastrofy.

W trzecim dniu operacji ratunkowej spod gruzów wydobyto 20 ciał, w tym zwłoki dziewczynki w wieku ok. trzech lat i chłopca. Według informacji podanych przez władze pod gruzami najprawdopodobniej nadal są dzieci.



Wśród ocalałych jest 10-miesięczny chłopiec, którego ratownicy wydobyli we wtorek spod gruzów po ponad 30 godzinach na mrozie sięgającym -27 st. C.





10-miesięczne dziecko przeżyło katastrofę w Magnitogorsku. Pod gruzami przeżyło 36 godzin RUPTLY/x-news

Dziecko zostało przewiezione do kliniki w Moskwie, gdzie zajmują się nim najlepsi rosyjscy lekarze. Medycy oceniają jego stan jako stabilnie ciężki z powodu licznych obrażeń i odmrożeń, ale mówią o poprawie - m.in. pracę wznowiły nerki, prawdopodobnie uda się uratować odmrożoną nogę dziecka.

Ratownicy zdemontowali grożącą zawaleniem ścianę budynku. Konstrukcja wciąż jednak nie jest stabilna i grozi zapadnięciem się.



Do wybuchu i zawalenia się klatki schodowej w zbudowanym w 1973 roku dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym doszło w poniedziałek ok. godz. 6 rano czasu miejscowego (ok. godz. 2 w Polsce). W wyniku eksplozji całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo 48 mieszkań.



Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej jako główną przyczynę zdarzenia rozpatruje wybuch gazu. W mediach pojawiły się jednak - jak dotąd niepotwierdzone - spekulacje, że w budynku mogła być podłożona bomba, a śmierć trzech osób w wyniku eksplozji samochodu, do której doszło we wtorek wieczorem , była związana z operacją "zatrzymania terrorystów".

Gubernator obwodu czelabińskiego Borys Dubrowski zaapelował w środę o nieuleganie spekulacjom i niełączenie katastrofy w budynku mieszkalnym z pożarem i wybuchem auta. Poczekajcie na oficjalne komentarze, nie powtarzajcie plotek - mówił Dubrowski, cytowany przez TASS.



We wtorek wieczorem Komitet Śledczy poinformował, że na miejscu tragedii nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych.