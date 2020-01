Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi przyjechała we wtorek przed południem do byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Amerykańska polityk odda hołd ofiarom i złoży wieniec przed Ścianą Straceń.

Pelosi w Miejscu Pamięci towarzyszą marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek i Senatu Tomasz Grodzki. Złożą oni wieńce od obu izb parlamentu przed Ścianą Straceń.

Spiker Izby Reprezentantów zobaczyć ma zarówno były obóz Auschwitz I, jak też Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy na masową skalę mordowali Żydów.



Wieczorem Nancy Pelosi spotka się w Krakowie z marszałkami Sejmu i Senatu na osobnych spotkaniach.



Polityk przyjechała do Oświęcimia będąc w drodze do Jerozolimy na Światowe Forum Holokaustu.



Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.



Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób. W zdecydowanej większości byli to Polacy.